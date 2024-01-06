Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Гаттузо рассказал, как решил стать тренером

06 Января 2024 • 21:01 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как ему пришла в голову идея стать тренером.

- Однажды мы играли против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Кажется, это был сезон 2005/2006. За весь матч я пробегал как заведенный, но совершенно напрасно - мяч я получил три-четыре раза за игру, и все. И тогда я начал думать, в чем же дело, интересоваться тактикой и стратегией, - цитирует слова Гаттузо L'Equipe.

Впрочем, прямо говоря, тренер из Дженнаро пока что слабенький - ни с одним из своих проектов ему не удалось добиться серьезных успехов. Сейчас он тренирует французский «Марсель».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
21:58 · Франция. Кубок
«Страсбург», «Монпелье» и «Лорьян» пробились в 1/16 финала Кубка Франции
21:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал трансфер португальского защитника
21:01 · Франция. Лига 1
​Гаттузо рассказал, как решил стать тренером
19:21 · Франция. Кубок
«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции
18:13 · Франция. Лига 1
​Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым 2
17:34 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике допустил зимние трансферы в «ПСЖ»
17:16 · Франция. Лига 1
Энрике: Мне всё равно на недовольных игроков «ПСЖ»
16:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе рассказал о жизненных трудностях
15:27 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: Месси недостаточно уважали во Франции
00:32 · Франция. Лига 1
​Серхио Рико: «Хочу на поле»
05 Января
17:11 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может купить Гимараэса уже зимой – известны подробности
15:54 · Франция. Лига 1
​Керер стал одноклубником Головина официально
15:09 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе скоро примет решение по будущему
14:37 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» нацелился на топ-игрока из АПЛ
00:16 · Италия. Серия А
​Буффон вступился за Доннарумму
Все новости
Рекомендуем