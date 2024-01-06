​Гаттузо рассказал, как решил стать тренером

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как ему пришла в голову идея стать тренером.

- Однажды мы играли против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Кажется, это был сезон 2005/2006. За весь матч я пробегал как заведенный, но совершенно напрасно - мяч я получил три-четыре раза за игру, и все. И тогда я начал думать, в чем же дело, интересоваться тактикой и стратегией, - цитирует слова Гаттузо L'Equipe.

Впрочем, прямо говоря, тренер из Дженнаро пока что слабенький - ни с одним из своих проектов ему не удалось добиться серьезных успехов. Сейчас он тренирует французский «Марсель».