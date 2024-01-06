Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым

06 Января 2024 • 18:13 Комментировать (2)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе говорил о том, что популярность мешает ему делать вещи, которые многие люди считают обыденными. Звёздный футболист ответил на вопрос, что бы он делал, если бы у него была возможность стать невидимым на 48 часов.

«Я бы провёл все два дня на улице, это точно! Я могу сказать это, не задумываясь.

Я бы сходил в пивной ресторан, провёл время с друзьями, устроил бы вечеринку без лишних глаз. А на следующее утро провёл бы время на террасе на солнышке. Вот и всё. Простые вещи», - сказал Мбаппе Envoye Special.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Мбаппе: Месси недостаточно уважали во Франции

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
06 Января 2024 в 19:18
"я бы хотел стать невидимкой, бродить по улицам и улыбаться тем, кто меня увидел..." почти как в книжке одной ))
Ceroki
06 Января 2024 в 18:58
А я думаю что наяривал бы сидя на пальме
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
19:21 · Франция. Кубок
«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции
18:13 · Франция. Лига 1
​Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым 2
17:34 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике допустил зимние трансферы в «ПСЖ»
17:16 · Франция. Лига 1
Энрике: Мне всё равно на недовольных игроков «ПСЖ»
16:14 · Франция. Лига 1
​Мбаппе рассказал о жизненных трудностях
15:27 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: Месси недостаточно уважали во Франции
00:32 · Франция. Лига 1
​Серхио Рико: «Хочу на поле»
05 Января
17:11 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может купить Гимараэса уже зимой – известны подробности
15:54 · Франция. Лига 1
​Керер стал одноклубником Головина официально
15:09 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе скоро примет решение по будущему
14:37 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» нацелился на топ-игрока из АПЛ
00:16 · Италия. Серия А
​Буффон вступился за Доннарумму
04 Января
19:50 · Франция. Лига 1
​Во Франции расследуют рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро
19:42 · Франция. Лига 1
​Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом 1
18:54 · Испания. Ла Лига
​«Реал» недоволен словами Мбаппе 1
Все новости
Рекомендуем