​Мбаппе рассказал, что бы делал, если бы стал невидимым

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе говорил о том, что популярность мешает ему делать вещи, которые многие люди считают обыденными. Звёздный футболист ответил на вопрос, что бы он делал, если бы у него была возможность стать невидимым на 48 часов.

«Я бы провёл все два дня на улице, это точно! Я могу сказать это, не задумываясь.

Я бы сходил в пивной ресторан, провёл время с друзьями, устроил бы вечеринку без лишних глаз. А на следующее утро провёл бы время на террасе на солнышке. Вот и всё. Простые вещи», - сказал Мбаппе Envoye Special.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Мбаппе: Месси недостаточно уважали во Франции