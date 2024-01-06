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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике допустил зимние трансферы в «ПСЖ»

06 Января 2024 • 17:34 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике допустил, что клуб будет делать зимние трансферы.

«Зимние трансферы? Да, это возможно. Мы всегда готовы улучшать наш состав», - сказал Энрике журналистам в ходе пресс-конференции.

«ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Вторую «Ниццу» после семнадцати сыгранных туров парижане опережают на пять зачётных баллов.

Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Ревеля» в национальном кубке.

Отметим, что Луис Энрике тренирует «ПСЖ» с начала нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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