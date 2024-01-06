​Луис Энрике допустил зимние трансферы в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике допустил, что клуб будет делать зимние трансферы.

«Зимние трансферы? Да, это возможно. Мы всегда готовы улучшать наш состав», - сказал Энрике журналистам в ходе пресс-конференции.

«ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Вторую «Ниццу» после семнадцати сыгранных туров парижане опережают на пять зачётных баллов.

Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Ревеля» в национальном кубке.

Отметим, что Луис Энрике тренирует «ПСЖ» с начала нынешнего сезона.