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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: Мне всё равно на недовольных игроков «ПСЖ»

06 Января 2024 • 17:16 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
11.02 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о недовольных футболистах, которые получают мало игрового времени.

«Когда ты находишься в большой команде, то это нормально. Меня не волнует это. У нас отличный состав, в котором есть по два игрока на каждую позицию. Ясно, что кто-то играет мало, но они всегда должны полностью выкладываться», — цитирует Энрике RMC Sport.

Специалист добавил, что ему нет никакого дела до недовольных футболистов своей команды.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. После 17 сыгранных матчей в активе команды Энрике 40 набранных очков. На второй позиции располагается «Ницца», которая смогла набрать 35 очков, а замыкает тройку «Монако» — на счету команды 33 балла.

Свой следующий матч «ПСЖ» проведет 7 января против клуба «Ревель» в рамках 1/32 Кубка Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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