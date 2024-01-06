​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»

Во Франции продолжается расследование вокруг деятельности «ПСЖ». Как сообщает Le Monde, гранд Лиги 1 в 2020 и 2021 годах предоставлял различные услуги Паскалю Ферре – тогдашнему главному редактору France Football, отвечавшего за организацию премии «Золотой мяч».

Предполагается, что «ПСЖ» мог нечестными способами помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. Тогда, как известно, именно аргентинец завоевал награду. Это произошло через считанные месяцы после перехода Лионеля в «ПСЖ».

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

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