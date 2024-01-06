​Мбаппе рассказал о жизненных трудностях

Нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жизненных трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться.

«Я бы сейчас заплатил большие деньги, чтобы иметь возможность делать вещи, которые для большинства людей кажутся несущественными. Я потерял спонтанность, потерял непосредственность человека», - слова Мбаппе приводятся на Reddit со ссылкой на France.TV

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают связывать звёздного нападающего с мадридским «Реалом».

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