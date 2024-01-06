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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе: Месси недостаточно уважали во Франции

06 Января 2024 • 15:27 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сказал несколько слов о своём бывшем одноклубнике – о Лионеле Месси.

«Месси заслуживает максимального уважения. Во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», - слова Мбаппе приводит портал Goal со ссылкой на Amazon Prime Sport.

Напомним, что Лионель Месси провёл в «ПСЖ» два сезона. Летом 2023 года звёздный аргентинский нападающий на правах свободного агента перебрался в «Интер Майами» из МЛС.

Стоит сказать, что в 2024 году покинуть «ПСЖ» может и Мбаппе – слухи продолжают активно связывать форварда с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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