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​Серхио Рико: «Хочу на поле»

06 Января 2024 • 00:32 Комментировать

Испанский голкипер «ПСЖ» Серхио Рико полностью оправился от последствий падения с лошади, случившегося в конце мая, и теперь ему не терпится вернуться на поле. Он надеется, что ему удастся сделать это в самое ближайшее время:

- Я чувствую себя много лучше, причем с каждым днем. Есть чувство, что я столь же силен, как и ранее, до падения. Я хочу заниматься спором на максимальных оборотах, войти в ритм и найти себе команду, - цитирует слова Рико итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Серхио Рико выступает за «ПСЖ» с 2019 года, ранее он поиграл в Испании, а также в английском «Фулхэме».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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