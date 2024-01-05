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Чемпионат Франции. Лига 1

Дьяков – о возможном переходе Головина в топ-клуб: «Если переход состоится, то это будет или этим летом, или следующим» эксклюзив

05 Января 2024 • 18:25 Комментировать

Обладатель Кубка России в 2014 году в составе «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал желание полузащитника «Монако» Александра Головина перебраться в топ-клуб.

«Если он сам так считает и ставит перед собой такие цели, это хорошо. Пусть его планы, цели и мечты сбываются. Думаю, все только за него порадуются. Всё реально. Зинченко же тоже оказался когда-то в «Манчестер Сити». Но когда он играл в «Уфе», никто и подумать об этом не мог. Возможно, и Головин где-то заиграет.

Он не так молод, поэтому я думаю, год у него есть, чтобы оказаться в топовом клубе. Лет в 30 будет уже гораздо сложнее. Поэтому если переход в топ-клуб состоится, то это будет или этим летом, или следующим», — сказал Дьяков.

По итогам 2023 года 27-летний Головин попал в символическую сборную чемпионата Франции. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига 1 Виталий Дьяков Александр Головин ещё теги
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