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Чемпионат Франции. Лига 1

​Керер стал одноклубником Головина официально

05 Января 2024 • 15:54 Комментировать

Защитник Тило Керер стал одноклубником Александра Головина. «Монако» объявил об аренде 27-летнего немецкого футболиста у «Вест Хэма» до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа.

Очевидно, что в «Монако» Керер надеется получать больше игрового времени, чем у него было в последнее время. В нынешнем сезоне защитник очень мало играл за «Вест Хэм» в чемпионате Англии.

«Монако» сейчас располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Ланса» в Кубке Франции.

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