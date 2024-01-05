Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Почему Головин – лучший игрок современной России

05 Января 2024 • 09:00 Комментировать (1)

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года. Эта новость стала подтверждением того, что футболист на данный момент является сильнейшим российским игроком.

27-летний полузащитник постепенно становится звездой. В декабре 2023 года Александр дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, после которого можно делать определённые выводы в плане мотивации игрока. На вопрос Нобеля о том, было ли предложение от дортмундской «Боруссии», Головин ответил, что было. Однако, по признанию игрока, ему просто неинтересно переходить в команду такого же статуса, такого же уровня.

Если честно, я был удивлён, когда Александр на полном серьёзе заявил, что готов перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». У каждого ли российского игрока такая планка? В этой фразе не заложен смысл, что, где Головин, а где «Манчестер Сити»! Футболист явно не переоценивает своё мастерство, видимо, он понимает, что ощутимый рост может быть исключительно в командах выше рангом. Исходя из этого можно сделать такой вывод, что он не ставит на первый план деньги. Головин хочет играть, и играть не в средненькой команде, а даже выигрывать Лигу чемпионов и «Золотой мяч». А получится у него или нет – мы увидим.

Конечно, хотелось бы, чтобы российский футболист со времён Андрея Аршавина в «Арсенале» попал хотя бы в номинацию. Стоит напомнить, что в 2008 году Аршавин занял 6-е место в списке претендентов на ЗМ. Тогда награду выиграл Криштиану Роналду. А стоит ли нам сравнивать Головина с золотым составом 2008 года?

Пройтись-то можно. Например, Андрей Сергеевич стал игроком «Арсенала» после «бронзового» Евро-2008 в 28 лет. Головину сейчас 27, а перешёл он в «Монако» в 22 года. Да, полузащитник не успел забить «Барселоне», оформить покер «Ливерпулю» и так далее. Отсюда спор и возникает: Лига 1 слабее АПЛ даже 10-летней давности. Но одно дело – переходить из команды, которая выиграла Кубок УЕФА (сейчас Лига Европы), сборной, которая стала третьей на чемпионате Европы и команды, которая часто играла в еврокубках. Да и на чемпионате мира 2018 года Головин был самым ярким футболистом сборной вместе с Артёмом Дзюбой, Игорем Акинфеевым и Денисом Черышевым.

Статья подведена под пример того, что кто-то борется за своё любимое дело – футбол! Хочет развиваться, расти и достигать немыслимых высот. А кто-то варится в своём киселе, в зоне комфорта и празднует Новый год в Дубае. Тогда как можно говорить о том, что мы хотим побед, если цель многих игроков сборной не уехать, а остаться с жирным контрактом? Если в интервью российский футболист будет говорить (конечно, не только говорить), что у него цель играть в «Манчестер Сити», тогда может что-то получиться. А сейчас не видно тех людей, которые могут что-то выиграть. Можно, наверное, назвать 4-5 фамилий молодых футболистов, которые заряжены, но остальные… А что вы думаете? Оставляйте свои мысли на этот счёт в комментариях.

Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость»

Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте
 

Головин ТОП? Как Вы считаете?
По-любому да! Конечно! Слабоват, но есть перспективы!
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
05 Января 2024 в 09:39
вй.. с чем вас и празравляю.. А-ха-ха-ха! )))
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
00:16 · Италия. Серия А
​Буффон вступился за Доннарумму
04 Января
19:50 · Франция. Лига 1
​Во Франции расследуют рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро
19:42 · Франция. Лига 1
​Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом 1
18:54 · Испания. Ла Лига
​«Реал» недоволен словами Мбаппе 1
17:33 · Франция. Лига 1
​Мбаппе ответил на вопрос о своей важности в «ПСЖ»
15:46 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
15:38 · Франция. Лига 1
​В «Монако» ответили на вопрос о состоянии Головина
15:06 · Франция. Лига 1
Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
10:40 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Многим игрокам стоит брать пример с Головина, и не только российским»
03:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Не хочу до последнего тянуть с решением, как в 2022 году» 3
02:44 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о победе «ПСЖ» в Суперкубке: «Выигрывать трофеи всегда трудно»
02:27 · Франция. Лига 1
​Данилу Перейра: «Заир-Эмери невероятен»
02:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о своём будущем: «Я не делал никакого выбора»
00:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе установил рекорд «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем