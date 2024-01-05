Почему Головин – лучший игрок современной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную Лиги 1 по итогам 2023 года. Эта новость стала подтверждением того, что футболист на данный момент является сильнейшим российским игроком.

27-летний полузащитник постепенно становится звездой. В декабре 2023 года Александр дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, после которого можно делать определённые выводы в плане мотивации игрока. На вопрос Нобеля о том, было ли предложение от дортмундской «Боруссии», Головин ответил, что было. Однако, по признанию игрока, ему просто неинтересно переходить в команду такого же статуса, такого же уровня.

Если честно, я был удивлён, когда Александр на полном серьёзе заявил, что готов перейти в «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». У каждого ли российского игрока такая планка? В этой фразе не заложен смысл, что, где Головин, а где «Манчестер Сити»! Футболист явно не переоценивает своё мастерство, видимо, он понимает, что ощутимый рост может быть исключительно в командах выше рангом. Исходя из этого можно сделать такой вывод, что он не ставит на первый план деньги. Головин хочет играть, и играть не в средненькой команде, а даже выигрывать Лигу чемпионов и «Золотой мяч». А получится у него или нет – мы увидим.

Конечно, хотелось бы, чтобы российский футболист со времён Андрея Аршавина в «Арсенале» попал хотя бы в номинацию. Стоит напомнить, что в 2008 году Аршавин занял 6-е место в списке претендентов на ЗМ. Тогда награду выиграл Криштиану Роналду. А стоит ли нам сравнивать Головина с золотым составом 2008 года?

Пройтись-то можно. Например, Андрей Сергеевич стал игроком «Арсенала» после «бронзового» Евро-2008 в 28 лет. Головину сейчас 27, а перешёл он в «Монако» в 22 года. Да, полузащитник не успел забить «Барселоне», оформить покер «Ливерпулю» и так далее. Отсюда спор и возникает: Лига 1 слабее АПЛ даже 10-летней давности. Но одно дело – переходить из команды, которая выиграла Кубок УЕФА (сейчас Лига Европы), сборной, которая стала третьей на чемпионате Европы и команды, которая часто играла в еврокубках. Да и на чемпионате мира 2018 года Головин был самым ярким футболистом сборной вместе с Артёмом Дзюбой, Игорем Акинфеевым и Денисом Черышевым.

Статья подведена под пример того, что кто-то борется за своё любимое дело – футбол! Хочет развиваться, расти и достигать немыслимых высот. А кто-то варится в своём киселе, в зоне комфорта и празднует Новый год в Дубае. Тогда как можно говорить о том, что мы хотим побед, если цель многих игроков сборной не уехать, а остаться с жирным контрактом? Если в интервью российский футболист будет говорить (конечно, не только говорить), что у него цель играть в «Манчестер Сити», тогда может что-то получиться. А сейчас не видно тех людей, которые могут что-то выиграть. Можно, наверное, назвать 4-5 фамилий молодых футболистов, которые заряжены, но остальные… А что вы думаете? Оставляйте свои мысли на этот счёт в комментариях.

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