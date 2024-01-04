​Во Франции расследуют рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро

Во Франции запустили расследование рекордного трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Этот трансфер был совершён летом 2017 года и до сих пор остаётся рекордным в истории футбола – гранд Лиги 1 заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

Как сообщает Liberation, при совершении трансфера «ПСЖ» мог использовать коррупционную схему. Фигурантами являются бывший вице-президент Французской ассамблеи Жером Ренсон и бывший директор «ПСЖ» Жан-Марсель Рибес. Доказательством в расследовании является переписка между фигурантами.

Так, представитель «ПСЖ» мог добиться снижения налоговых выплат по трансферу Неймара взамен на билеты на матчи и другие «плюшки» от клуба.

В настоящий момент Неймар представляет «Аль-Хиляль».