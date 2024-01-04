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Чемпионат Франции. Лига 1

​Во Франции расследуют рекордный трансфер Неймара за 222 млн евро

04 Января 2024 • 19:50 Комментировать

Во Франции запустили расследование рекордного трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Этот трансфер был совершён летом 2017 года и до сих пор остаётся рекордным в истории футбола – гранд Лиги 1 заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

Как сообщает Liberation, при совершении трансфера «ПСЖ» мог использовать коррупционную схему. Фигурантами являются бывший вице-президент Французской ассамблеи Жером Ренсон и бывший директор «ПСЖ» Жан-Марсель Рибес. Доказательством в расследовании является переписка между фигурантами.

Так, представитель «ПСЖ» мог добиться снижения налоговых выплат по трансферу Неймара взамен на билеты на матчи и другие «плюшки» от клуба. 

В настоящий момент Неймар представляет «Аль-Хиляль».

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