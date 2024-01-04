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​Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом

04 Января 2024 • 19:42 Комментировать (1)

В прессе продолжают обсуждать будущее звёздного Килиана Мбаппе. На страницах CaughtOffside в четверг был опубликован материал журналиста Бена Джейкобса. В нём говорится о том, что «ПСЖ» финансово застрахован от ухода Мбаппе в конце сезона в статусе свободного агента.

При уходе свободным агентом Мбаппе откажется от крупной суммы денег – между игроком и клубом есть соответствующее соглашение. Точная сумма неизвестна, всё зависит от того, когда и как уйдёт Килиан. Но речь идёт примерно о 70-80 миллионах евро или даже более крупной сумме, утверждает источник.

Отмечается, что в «ПСЖ» сохраняют позитив и даже не отказываются от возможности продлить контракт с 25-летним Мбаппе.

«Реал» недоволен словами Мбаппе

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
04 Января 2024 в 19:58
Если Мбапе не перейдет в Реал в этом году - в следующем, очень вероятно, сменят тренера и Мбапе просто не будет нужен Реалу. Он не прессингует и не помогает забирать мяч. Тот же Гвардиола посадил бы его на лавку.
А Анчи - дает свободу таким игрокам. И в этом его шанс. Скорость с возрастом будет снижаться. И забеги делать будет сложнее, тем более что защитники бегают все быстрее.
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