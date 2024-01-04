​Мбаппе не получит огромные деньги при уходе из «ПСЖ» свободным агентом

В прессе продолжают обсуждать будущее звёздного Килиана Мбаппе. На страницах CaughtOffside в четверг был опубликован материал журналиста Бена Джейкобса. В нём говорится о том, что «ПСЖ» финансово застрахован от ухода Мбаппе в конце сезона в статусе свободного агента.

При уходе свободным агентом Мбаппе откажется от крупной суммы денег – между игроком и клубом есть соответствующее соглашение. Точная сумма неизвестна, всё зависит от того, когда и как уйдёт Килиан. Но речь идёт примерно о 70-80 миллионах евро или даже более крупной сумме, утверждает источник.

Отмечается, что в «ПСЖ» сохраняют позитив и даже не отказываются от возможности продлить контракт с 25-летним Мбаппе.

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