​Мбаппе ответил на вопрос о своей важности в «ПСЖ»

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе после победы в «ПСЖ» в Суперкубке Франции пообщался с журналистом о своей роли в команде.
- Может ли свобода и важная роль побудить вас остаться в «ПСЖ» ещё на какое-то время? – вопрос Мбаппе от представителя RMC Sport.
- А что, раньше я не был важен? - ответил Мбаппе вопросом на вопрос.
- Был…
- Я всегда был важен. Эта важность не возросла, это непрерывный процесс эволюции игрока. Я продолжаю заниматься тем, чем занимался с тех пор, как приехал в Париж.
Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. С 1 января 25-летний футболист имеет право вести переговоры с иностранными клубами.
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