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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе ответил на вопрос о своей важности в «ПСЖ»

04 Января 2024 • 17:33 Комментировать

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе после победы в «ПСЖ» в Суперкубке Франции пообщался с журналистом о своей роли в команде.

- Может ли свобода и важная роль побудить вас остаться в «ПСЖ» ещё на какое-то время? – вопрос Мбаппе от представителя RMC Sport.

- А что, раньше я не был важен? - ответил Мбаппе вопросом на вопрос.

- Был…

- Я всегда был важен. Эта важность не возросла, это непрерывный процесс эволюции игрока. Я продолжаю заниматься тем, чем занимался с тех пор, как приехал в Париж.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. С 1 января 25-летний футболист имеет право вести переговоры с иностранными клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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