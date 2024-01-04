Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​В «Монако» ответили на вопрос о состоянии Головина

04 Января 2024 • 15:38 Комментировать

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о состоянии российского полузащитника Александра Головина после выхода из отпуска.

«Игроки вернулись из отпуска 2 января, за исключением Вандерсона, Марипана и Головина, которым дали дополнительный день из-за долгой поездки обратно в Монако. Ничего особенного, они все тренируются», - ответ из «Монако» приводит ТАСС.

Александру Головину 27 лет. В сезоне 2023/2024 россиянин провёл за «Монако» 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Монако» проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Ланса» в Кубке Франции. Что касается Лиги 1, то на текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
15:46 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
15:38 · Франция. Лига 1
​В «Монако» ответили на вопрос о состоянии Головина
15:06 · Франция. Лига 1
Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
10:40 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Многим игрокам стоит брать пример с Головина, и не только российским»
03:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Не хочу до последнего тянуть с решением, как в 2022 году»
02:44 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о победе «ПСЖ» в Суперкубке: «Выигрывать трофеи всегда трудно»
02:27 · Франция. Лига 1
​Данилу Перейра: «Заир-Эмери невероятен»
02:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о своём будущем: «Я не делал никакого выбора»
00:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе установил рекорд «ПСЖ»
00:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» матч за Суперкубок Франции
00:31 · Франция. Лига 1
Шкриньяр получил травму в матче «ПСЖ» – «Тулуза»
00:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе признался, что скучает по Месси
03 Января
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Головин работяга и всего достигает огромным трудом»
Все новости
Рекомендуем