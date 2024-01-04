​В «Монако» ответили на вопрос о состоянии Головина

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о состоянии российского полузащитника Александра Головина после выхода из отпуска.

«Игроки вернулись из отпуска 2 января, за исключением Вандерсона, Марипана и Головина, которым дали дополнительный день из-за долгой поездки обратно в Монако. Ничего особенного, они все тренируются», - ответ из «Монако» приводит ТАСС.

Александру Головину 27 лет. В сезоне 2023/2024 россиянин провёл за «Монако» 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Монако» проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Ланса» в Кубке Франции. Что касается Лиги 1, то на текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице.