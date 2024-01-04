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Чемпионат Франции. Лига 1

Сёмин: «Многим игрокам стоит брать пример с Головина, и не только российским»

04 Января 2024 • 10:40 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

Напомним, что болельщики французского клуба признали россиянина лучшим игроком «Монако» по итогам первой части сезона.

«Головин проводит свой лучший сезон. Приятно, что авторитетные французские издания это отмечают, включают Сашу в списки лучших игроков чемпионата. Многим игрокам стоит брать пример с Головина. И не только российским», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Юрий Сёмин Александр Головин ещё теги

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