Луис Энрике – о победе «ПСЖ» в Суперкубке: «Выигрывать трофеи всегда трудно»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями после триумфа своей команды в матче Суперкубка Франции против «Тулузы» (2:0).

Судьба встречи решилась ещё в первом тайме: Ли Кан Ин открыл счёт на 3-й минуте, а незадолго до перерыва Килиан Мбаппе установил на табло итоговый результат. «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка страны в 12-й раз.

«Выигрывать трофеи всегда трудно. К таким матчам важно готовиться по-особенному, чтобы быть максимально эффективными на поле. Я счастлив, но думаю о том, как продолжить наше развитие и завоевать другие трофеи. Я никогда не бываю удовлетворён на 100%. Мы можем играть лучше, больше доминировать. «Тулуза» хорошо провела второй тайм», – цитирует Footmercato Энрике.