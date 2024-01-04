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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе установил рекорд «ПСЖ»

04 Января 2024 • 00:58 Комментировать
ПСЖ
2:0
Тулуза
окончен

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе установил очередной клубный рекорд.

25-летний футболист помог команде Луиса Энрике обыграть «Тулузу» в поединке Суперкубка Франции (2:0), поразив ворота на 44-й минуте. Как отмечает Foot Mercato, в активе Мбаппе теперь 111 голов, забитых за «ПСЖ» на домашнем «Парк де Пренс». Никому в истории ранее не удавалось достичь такого показателя.

В активе Килиана Мбаппе в общей сложности 234 забитых мяча в 283 матчах в цветах парижского гранда во всех турнирах с момента перехода из «Монако» в августе 2017 года. В текущей кампании звёздный француз стал автором 22 голов в 23 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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