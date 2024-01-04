«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» матч за Суперкубок Франции

В первом матче 2024 года во Франции разыгрывался национальный Суперкубок между «ПСЖ» и «Тулузой». Фаворит очень быстро повел - Витинья сыграл по диагонали направо, Усман Дембеле прострелил, а Ли Кан-Ин пробил в пустой угол ворот - 1:0. Длинный заброс к углу вратарской, Габриэль Суасо был первый на мяче и в падении не попал в рамку. Дембеле бросил в отрыв Килиана Мбаппе, а звездный форвард слишком далеко отпустил мяч. Тийс Даллинга опасно атаковал, и вратарь «ПСЖ» перевел мяч в штангу. В конце тайма Мбаппе проник в штрафную и метко пробил в правый угол ворот - 2:0. Кристиан Кассерес пробрался к воротам и направил мяч мимо. Ашраф Хакими со штрафного зарядил в левую штангу. В концовке дважды блеснул мастерством Джанлуижи Доннарумма и не пропустил.

«ПСЖ» в итоге выиграл матч за Суперкубок.