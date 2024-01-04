Шкриньяр получил травму в матче «ПСЖ» – «Тулуза»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр не смог доиграть матч из-за травмы.

Словацкий футболист, вышедший в стартовом составе в поединке Суперкубка Франции против «Тулузы», был вынужденно заменён Луисом Энрике на 71-й минуте. Пока неясно, насколько серьёзно повреждение 28-летнего центрбека. Место Шкриньяра на поле занял новичок Лукас Беральдо – для него это дебютная игра за «ПСЖ».

На момент травмы Милана Шкриньяра столичный гранд успел дважды поразить ворота «Тулузы». Авторами голов стали Ли Кан Ин и Килиан Мбаппе, отличившиеся на 3-й и 44-й минутах соответственно.