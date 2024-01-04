Мбаппе признался, что скучает по Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, каково было играть с Лионелем Месси.

Две суперзвезды составляли связку в атаке парижского гранда с 2021 по 2023 год, после чего аргентинец покинул клуб, решив перебраться в американский «Интер Майами».

«Я постоянно скучаю по игре с Месси. Когда он выступает в твоей команде, ты можешь быть уверен, что он доставит тебе мяч, и для меня, как для нападающего, любящего играть на пространстве, это особенно важно. Можно сказать, что такая роскошь доступна только с Лео. Играть с ним – нечто особенное», – цитирует Inter Miami News Hub 25-летнего француза.