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Чемпионат Франции. Лига 1

​Игрок «Ниццы» Аталь получил условный тюремный срок за публикацию в соцсети

03 Января 2024 • 17:00 Комментировать

Футболист «Ниццы» Юсеф Аталь был приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно. Об этом информируют французские СМИ. Кроме того, 27-летний Аталь выплатит штраф в размере 45 тысяч евро.

Аталя признали виновным в разжигании ненависти на расовой почве. Осенью алжирец сделал скандальную публикацию в социальных сетях на тему конфликта на Ближнем Востоке. Аталь быстро удалил публикацию, что, впрочем, не спасло его от ответственности.

В сезоне 2023/2024 Юсеф Аталь успел провести шесть матчей. В них футболист «Ниццы» записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Юсеф Аталь
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