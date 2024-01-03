Солер останется в «ПСЖ» в январе

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер останется в своей команде до конца нынешнего сезона. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, испанец не покинет парижан в это трансферное окно.

Ранее Солер был недоволен своим игровым временем в этом сезоне. 27-летний полузащитник отыграл всего 447 минут в чемпионате Франции, что не устраивает футболиста. К Карлосу проявляли интерес клубы из Ла Лиги, но оформить сделку в январе будет практически невозможно из-за позиции руководства «ПСЖ».

Напомним, Солер перебрался в Париж летом 2022 года из «Валенсии». На счету хавбека один гол и два ассиста в нынешнем розыгрыше Лиги 1.