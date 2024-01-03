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Чемпионат Франции. Лига 1

Солер останется в «ПСЖ» в январе

03 Января 2024 • 15:04 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 6 ч. 20 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер останется в своей команде до конца нынешнего сезона. По информации от инсайдера Фабриса Хоукинса, испанец не покинет парижан в это трансферное окно.

Ранее Солер был недоволен своим игровым временем в этом сезоне. 27-летний полузащитник отыграл всего 447 минут в чемпионате Франции, что не устраивает футболиста. К Карлосу проявляли интерес клубы из Ла Лиги, но оформить сделку в январе будет практически невозможно из-за позиции руководства «ПСЖ».

Напомним, Солер перебрался в Париж летом 2022 года из «Валенсии». На счету хавбека один гол и два ассиста в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

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