Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист: «К Мбаппе сейчас много негатива во Франции»

03 Января 2024 • 09:45 Комментировать

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал».

«Лично мне без разницы, уйдет Мбаппе или останется. Это будет его выбор. Меня больше беспокоит то, что отношение к Килиану во Франции серьезно ухудшилось. Все больше людей относятся к нему негативно. Всему виной его нерешительность, первые признаки которой появились летом прошлого года», - передает слова журналиста RMC Sport.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 форвард забил 18 голов в 16 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 14
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 6
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
09:45 · Франция. Лига 1
Журналист: «К Мбаппе сейчас много негатива во Франции»
03:43 · Франция. Лига 1
Энрике – о новичке «ПСЖ» Беральдо: «Он полностью соответствует нашим требованиям»
02:36 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» был предложен полузащитник «Манчестер Сити» слухи
02:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» надеется подписать ещё одного полузащитника в январе
01:50 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Кимпембе сможет вновь сыграть за «ПСЖ»
00:44 · Франция. Лига 1
Президент «Коринтианса»: «Могу подтвердить, что Москардо продан в «ПСЖ»
02 Января
23:14 · Испания. Ла Лига
Педри: «В какой-то момент я подумал, что Мбаппе переходит в «Реал»
22:57 · Франция. Лига 1
Экс-игрок сборной Франции: «Надеюсь, Мбаппе уйдёт из «ПСЖ»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Головин с отрывом стал лучшим игроком первой части сезона в «Монако» 2 официально
22:08 · Франция. Лига 1
Желсон Мартиньш – игрок «Олимпиакоса» официально
20:07 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Головину нужно уезжать в Англию, Испанию или Италию»
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Монако» арендует защитника у «Вест Хэма» слухи
19:33 · Англия. Премьер-лига
​Кейлор Навас может вернуться в АПЛ
18:42 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике – о будущем Мбаппе: «Это не зависит от меня»
18:42 · Франция. Лига 1
Агент отреагировал на попадание Головина в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году
Все новости
Рекомендуем