Журналист: «К Мбаппе сейчас много негатива во Франции»

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал».

«Лично мне без разницы, уйдет Мбаппе или останется. Это будет его выбор. Меня больше беспокоит то, что отношение к Килиану во Франции серьезно ухудшилось. Все больше людей относятся к нему негативно. Всему виной его нерешительность, первые признаки которой появились летом прошлого года», - передает слова журналиста RMC Sport.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 форвард забил 18 голов в 16 встречах.