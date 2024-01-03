Энрике – о новичке «ПСЖ» Беральдо: «Он полностью соответствует нашим требованиям»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает о центральном защитнике Лукасе Беральдо.

20-летний футболист перебрался из бразильского «Сан-Паулу» в первые часы зимнего трансферного окна. Стоимость сделки оценивается в 20 млн евро.

«Мы хотим, чтобы у наших игроков был менталитет бойцов и настоящих профессионалов, которые заботятся о своей повседневной жизни. Лукас соответствует всем этим требованиям. Я считаю его очень интересным футболистом с большими перспективами», – приводят французские СМИ слова испанского рулевого.

Лукас Беральдо провёл 52 матча за первую команду «Сан-Паулу», отметившись одним забитым мячом.