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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» надеется подписать ещё одного полузащитника в январе

03 Января 2024 • 02:15 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 19 ч. 8 мин.

«Пари Сен-Жермен» занимается поисками усиления в среднюю линию.

Гранд Лиги 1, напомним, уже согласовал будущий трансфер 18-летнего хавбека Габриэля Москардо. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, в январе парижане попробуют подписать ещё одного полузащитника – на этот раз не на перспективу, а для решения ближайших целей. Весьма вероятен вариант аренды с возможностью последующего выкупа.

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 набранными очками после 18 туров, на пять баллов опережая «Ниццу». В среду команда Луиса Энрике проведёт матч Суперкубка против «Тулузы».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ трансферы футбола - зима 2024

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