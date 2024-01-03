«ПСЖ» надеется подписать ещё одного полузащитника в январе

«Пари Сен-Жермен» занимается поисками усиления в среднюю линию.

Гранд Лиги 1, напомним, уже согласовал будущий трансфер 18-летнего хавбека Габриэля Москардо. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, в январе парижане попробуют подписать ещё одного полузащитника – на этот раз не на перспективу, а для решения ближайших целей. Весьма вероятен вариант аренды с возможностью последующего выкупа.

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 набранными очками после 18 туров, на пять баллов опережая «Ниццу». В среду команда Луиса Энрике проведёт матч Суперкубка против «Тулузы».