Стало известно, когда Кимпембе сможет вновь сыграть за «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе продолжает восстановление после травмы.

28-летний игрок не появлялся на поле с конца февраля прошлого года. Француз перенёс операцию на ахилле, и в настоящий момент его реабилитация ещё не завершена. По информации журналиста Лоика Танзи, возвращение Кимпембе на поле запланировано на весну. Таким образом, судя по всему, футболист проведёт без игровой практики более года.

Напомним, в декабре Преснел Кимпембе заключил с «ПСЖ» новый контракт, рассчитанный до середины 2026 года. За первую команду парижан защитник провёл в общей сложности 236 матчей.