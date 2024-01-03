Президент «Коринтианса»: «Могу подтвердить, что Москардо продан в «ПСЖ»

Президент «Коринтианса» Аугусто Мело подтвердил переход полузащитника Габриэля Москардо в «Пари Сен-Жермен».

О трансфере ещё не было объявлено официально, однако 18-летний футболист уже прибыл в Париж и прошёл медосмотр. Теперь о сделке высказались в бразильском клубе: «Могу подтвердить, что мы продали Москардо в «ПСЖ». Трансфер оформлен. Переход состоится в июле», – приводит Geglobo слова президента «Коринтианса».

Габриэль Москардо отыграл 25 матчей за первую команду «Коринтианса», по разу отметившись забитым мячом и результативной передачей. «ПСЖ» заплатит за хавбека порядка 20 млн евро.