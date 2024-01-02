Экс-игрок сборной Франции: «Надеюсь, Мбаппе уйдёт из «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что не хочет видеть в «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Победитель ЧМ-1998 ранее уже выступал с критикой в адрес Мбаппе, а теперь зашёл ещё дальше, заявив, что звёздному форварду лучше сменить клуб.

«Футбол – командный вид спорта. Мбаппе подписали в «ПСЖ» не для того, чтобы он работал на свою статистику, а для победы в Лиге чемпионов. Этого не происходит.

Мы видим стагнацию. Килиан становится всё более предсказуемым, ему не хватает силы и характера. Он слишком часто теряется на поле. Я очень надеюсь, что он уйдёт», – приводит Football Talk слова Дюгарри.