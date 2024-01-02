Португальский вингер Желсон Мартиньш – отныне игрок греческого топ-клуба, «Олимпиакоса». Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба команды из Пирея.

Игрок атаки, которому 28 лет, заключил трудовой договор с новой командой до лета 2026 года.

Напомним, что Мартиньш был игроком монегасков довольно долгий срок – с лета 2019 года. В его активе за клуб порядка 130 проведённых встреч. В текущем сезоне, правда, вингер совсем не появлялся на футбольном поле.

Ранее португалец был игроком таких клубов как лиссабонский «Спортинг» и мадридский «Атлетико». Является воспитанником лиссабонцев. Также в самые ранние годы учился футболу в академии «Бенфики».