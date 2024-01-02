Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин может задуматься о переходе в один из сильнейших клубов Европы.

«Монако» - хороший клуб, но не топовый. «Реал», конечно, сильнее клуб, и там будет ему интересно. Если менять, то, разумеется, на «Барселону», «Реал» или «Манчестер Сити». Он ещё молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?» — сказал Тарханов.

27-летний футболист сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись пятью голами, и отдал две результативные передачи. Стоимость Головина, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.