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Чемпионат Франции. Лига 1

Боков – о желании Головина перейти в топ-клуб: «Мечта, которая может стать реальностью» эксклюзив

02 Января 2024 • 21:40 Комментировать

Ветеран ЦСКА Максим Боков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в один из топовых европейских клубов.

«Конечно, он может играть в топ-клубах, тем более, он уже несколько лет является лидером французского классного клуба. Я считаю, что «Монако» несмотря на то, что команда опускалась, поднималась, Саша - лидер этой команды. Может быть, это мечта, которая может стать реальностью.

Есть примеры, когда люди заиграли в топовых чемпионатах в 25 лет, в 27. У Головина есть мечта, он к ней идёт», — сказал Боков.

Ранее полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну признался, что им интересовалась дортмундская «Боруссия». Однако этот вариант футболисту не интересен, Головин хочет перейти в команду топ-уровня. 27-летний Головин сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись пятью голами, и отдал две результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Максим Боков Александр Головин ещё теги
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