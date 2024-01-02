Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике – о будущем Мбаппе: «Это не зависит от меня»

02 Января 2024 • 18:42 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем форварда Килиана Мбаппе, чей действующий контракт истекает в конце сезона.

«Неопределённость с Мбаппе? Это не проблема, которая зависит от меня. Я не тот, кто должен отвечать на этот вопрос», - сказал Энрике журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 3 января, - против «Тулузы» в Суперкубке Франции.

Килиану Мбаппе 25 лет. В нынешнем сезоне он забил 21 гол и отдал два результативных паса в 22 матчах в различных соревнованиях.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
18:42 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике – о будущем Мбаппе: «Это не зависит от меня»
18:42 · Франция. Лига 1
Агент отреагировал на попадание Головина в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году
18:40 · Франция. Лига 1
Корнеев: «У Головина не было никаких перебоев»
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» не хочет продавать Тодибо
16:12 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» хочет подписать Мбаппе и Холанна
15:54 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти получил вопрос о Мбаппе
15:48 · Франция. Лига 1
​Тренеру «ПСЖ» задали вопрос о ситуации Мбаппе
13:56 · Франция. Лига 1
Бензема может перейти в европейский клуб
13:35 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери договорился с «ПСЖ» о новом контракте
11:22 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал лучшего футболиста России 2023 года
11:04 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ претендуют на Тодибо
10:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе поздравил с Новым годом
09:01 · Франция. Лига 1
Мбаппе может вести переговоры с любым клубом
08:42 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забронировал дом в Мадриде
01 Января
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе 2
Все новости
Рекомендуем