​Луис Энрике – о будущем Мбаппе: «Это не зависит от меня»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем форварда Килиана Мбаппе, чей действующий контракт истекает в конце сезона.

«Неопределённость с Мбаппе? Это не проблема, которая зависит от меня. Я не тот, кто должен отвечать на этот вопрос», - сказал Энрике журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, 3 января, - против «Тулузы» в Суперкубке Франции.

Килиану Мбаппе 25 лет. В нынешнем сезоне он забил 21 гол и отдал два результативных паса в 22 матчах в различных соревнованиях.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом».