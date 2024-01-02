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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент отреагировал на попадание Головина в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году

02 Января 2024 • 18:42 Комментировать
Монако
...
Реймс
13.01 19:00

Агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году.

«Признание игры Саши зарубежными коллегам очень приятно, но для него гораздо важнее выступление «Монако» в новом году, решение задач команды на сезон», — цитирует агента «РИА Новости».

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний Головин появился на поле в 15 матчах, в которых забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

На данный момент «Монако» находится на третьей позиции в Лиге 1, набрав 33 балла в 17 играх.

Стоит отметить, что Головин является самым дорогим футболистом «Монако» — его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Головин и Мбаппе — в символической сборной Лиги 1 по итогам 2023 года

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев ещё теги

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