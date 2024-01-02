Агент отреагировал на попадание Головина в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году

Агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году.

«Признание игры Саши зарубежными коллегам очень приятно, но для него гораздо важнее выступление «Монако» в новом году, решение задач команды на сезон», — цитирует агента «РИА Новости».

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний Головин появился на поле в 15 матчах, в которых забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

На данный момент «Монако» находится на третьей позиции в Лиге 1, набрав 33 балла в 17 играх.

Стоит отметить, что Головин является самым дорогим футболистом «Монако» — его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Головин и Мбаппе — в символической сборной Лиги 1 по итогам 2023 года