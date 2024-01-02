Корнеев: «У Головина не было никаких перебоев»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал попадание Александра Головина в сборную 2023 года от авторитетного издания L’Equipe.

«Абсолютно заслуженное попадание. У него не было никаких перебоев. Слабых и средних матчей у Александра практически не бывает», - говорит Корнеев «Матч ТВ».

Напомним, что вместе с Головиным в команду лучших попал звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Полностью ознакомиться с составом символической сборной можно тут.

У Головина в текущем сезоне Лиги 1 пять забитых голов и два ассиста. «Монако» идёт на третьем месте турнирной таблицы французского первенства.