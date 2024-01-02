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Чемпионат Франции. Лига 1

Корнеев: «У Головина не было никаких перебоев»

02 Января 2024 • 18:40 Комментировать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал попадание Александра Головина в сборную 2023 года от авторитетного издания L’Equipe.

«Абсолютно заслуженное попадание. У него не было никаких перебоев. Слабых и средних матчей у Александра практически не бывает», - говорит Корнеев «Матч ТВ».

Напомним, что вместе с Головиным в команду лучших попал звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Полностью ознакомиться с составом символической сборной можно тут.

У Головина в текущем сезоне Лиги 1 пять забитых голов и два ассиста. «Монако» идёт на третьем месте турнирной таблицы французского первенства.

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