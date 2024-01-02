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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин и Мбаппе — в символической сборной Лиги 1 по итогам 2023 года

02 Января 2024 • 16:54 Комментировать
Монако
...
Реймс
13.01 19:00

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попали в символическую сборную Лиги 1 в 2023 году по версии газеты L'Equipe.

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Кевин Дансо («Ланс»), Каю Энрике («Монако»).

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Юссуф Фофана («Монако»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие Луа Опенда («Ланс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») Усман Дембеле («ПСЖ»);

В текущей кампании 27-летний россиянин появился на поле в 15 играх Лиги 1, в которых пять раз смог поразить ворота соперников и записал в свой актив два ассиста.

После 17 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин Килиан Мбаппе ещё теги

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