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​Тренеру «ПСЖ» задали вопрос о ситуации Мбаппе

02 Января 2024 • 15:48 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос о ситуации нападающего Килиана Мбаппе. Как известно, с 1 января француз имеет право свободно вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт.

«Я продолжу делать то, что делал с Килианом до сегодняшнего дня», - сказал Энрике, давая понять, что для него ситуация не изменилась. Слова специалиста в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт 21 гол и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
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