​Тренеру «ПСЖ» задали вопрос о ситуации Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил вопрос о ситуации нападающего Килиана Мбаппе. Как известно, с 1 января француз имеет право свободно вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт.

«Я продолжу делать то, что делал с Килианом до сегодняшнего дня», - сказал Энрике, давая понять, что для него ситуация не изменилась. Слова специалиста в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт 21 гол и два результативных паса на партнёров.