Бензема может перейти в европейский клуб

Звездный центрфорвард Карим Бензема, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», может вернуться в Европу.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 36-летнего бомбардира заинтересован французский «Лион». «Ткачи» рассчитывают оформить переход Бензема в летнее трансферное окно.

Карим связан контрактными обязательствами с «Аль-Иттихадом» до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 15 матчей, отметившись девятью голами и пятью ассистами.