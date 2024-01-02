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Чемпионат Франции. Лига 1

Бензема может перейти в европейский клуб

02 Января 2024 • 13:56 Комментировать

Звездный центрфорвард Карим Бензема, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», может вернуться в Европу.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 36-летнего бомбардира заинтересован французский «Лион». «Ткачи» рассчитывают оформить переход Бензема в летнее трансферное окно.

Карим связан контрактными обязательствами с «Аль-Иттихадом» до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 15 матчей, отметившись девятью голами и пятью ассистами.

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Лион Карим Бензема трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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