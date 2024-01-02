Мбаппе поздравил с Новым годом

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе посредством социальных сетей поздравил подписчиков с Новым годом.

«Мои поздравления всем с Новым годом. Хочу пожелать вам и вашим близким счастья, здоровья и новых свершений. 2024 год будет прекрасен», - говорится в публикации 25-летнего футболиста.

В текущем сезоне Мбаппе провел 16 поединков за парижский гранд в Лиге 1. На счету нападающего 18 забитых мячей.

Срок действующего трудового договора между Килианом и французским клубом истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость звездного француза оценивается в 180 миллионов евро.