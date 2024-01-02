Мбаппе может вести переговоры с любым клубом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может вести переговоры о переходе в любой клуб, поскольку его контракт с парижанами истекает через полгода. Об этом рапортует Le Parisien.

На французского нападающего есть два основных претендента. Речь идет о мадридском «Реале» и английском «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 16 поединков. Нападающий отметился 18 забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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