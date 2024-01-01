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Гуренко – о желании Головина перейти в топ-клуб: «Хочет вести борьбу за победу в Лиге чемпионов, всё правильно и логично» эксклюзив

01 Января 2024 • 22:00 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Локомотив» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину не следует переходить в дортмундскую «Боруссию».

«Я думаю, что он прекрасно понимает, что «Монако» - команда плюс-минус одного уровня. А клубы «Манчестер Сити», «Барса» или «Реал» стоят рангом повыше. Смысл тогда менять шило на мыло, если он живёт в Монако в комфортных условиях? Смысл менять на Германию, учить язык, появление новых партнёров? «Реал» Мадрид и другие топ-клубы ставят максимальные задачи и всегда ведут борьбу за победу в Лиге чемпионов. Поэтому всё он правильно сказал, и всё логично», — сказал Гуренко.

Ранее полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну признался, что им интересовалась дортмундская «Боруссия». Однако этот вариант футболисту не интересен, Головин хочет перейти в команду топ-уровня. 27-летний футболист сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись пятью голами, и отдал две результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Лига 1 Александр Головин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Января 2024 в 23:56
детачка.. а вам не кажеца што ваше места увозли парашы
и.. бугага.. )))
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