Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«По крайней мере, на данный момент то, что сейчас в «Монако» показывает Саша Головин, вопросов нет. С другой стороны, «ПСЖ» его видит, интересуется, но пока ещё не приглашает, потому что есть свои футболисты. В дальнейшем всё возможно, если Александр будет и дальше так прогрессировать, то им будут интересоваться большие команды.

Я считаю, что «Боруссия» Дортмунд - достаточно интересная команда в Германии. Он привык во Франции, там немного другой футбол, поэтому Головин и хочет в топовую команду. Приди в другую среднюю команду, то ему просто будет неинтересно», — сказал Деменко.

Ранее полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну признался, что им интересовалась дортмундская «Боруссия». Однако этот вариант футболисту неинтересен, Головин хочет перейти в команду топ-уровня. 27-летний футболист сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись пятью голами и отдал две результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.