Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Деменко объяснил, почему Головину не интересны команды среднего уровня эксклюзив

01 Января 2024 • 21:10 Комментировать
Монако
...
Реймс
13.01 19:00

Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«По крайней мере, на данный момент то, что сейчас в «Монако» показывает Саша Головин, вопросов нет. С другой стороны, «ПСЖ» его видит, интересуется, но пока ещё не приглашает, потому что есть свои футболисты. В дальнейшем всё возможно, если Александр будет и дальше так прогрессировать, то им будут интересоваться большие команды.

Я считаю, что «Боруссия» Дортмунд - достаточно интересная команда в Германии. Он привык во Франции, там немного другой футбол, поэтому Головин и хочет в топовую команду. Приди в другую среднюю команду, то ему просто будет неинтересно», — сказал Деменко.

Ранее полузащитник в интервью Нобелю Арустамяну признался, что им интересовалась дортмундская «Боруссия». Однако этот вариант футболисту неинтересен, Головин хочет перейти в команду топ-уровня. 27-летний футболист сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись пятью голами и отдал две результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 30 млн евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Максим Деменко Лига 1 Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

26 Декабря
21:29
Одноклубник Головина может продолжить карьеру в АПЛ
22 Декабря
15:01
Нимани: «Головин заслуженно попал в символическую сборную Лиги 1»
21 Декабря
21:20
Масалитин: Головин находится на пике, он один из символов Лиги 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО РЕЙМС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Января
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе 1
17:45 · Франция. Лига 1
Беральдо высказался о своём переходе в «ПСЖ»
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Лиону» интересен форвард «Эвертона»
16:44 · Франция. Лига 1
​Беральдо – игрок «ПСЖ» официально
16:12 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе 1
02:18 · Италия. Серия А
​Жиру уже знает, чем будет заниматься после окончания карьеры 1
31 Декабря
17:44 · Испания. Ла Лига
​«Реал» через считанные часы обратится к Мбаппе
16:53 · Франция. Лига 1
​Матич может сменить клуб внутри Лиги 1 – переговоры начались
14:14 · Франция. Лига 1
Нуну Мендеш надеется вернуться в строй в феврале
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поспорит с «Тоттенхэмом» за Тодибо
03:25 · Франция. Лига 1
Клубы из Саудовской Аравии поспорят за героя ЧМ-2022 слухи
01:18 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас хотел вернуться в «Реал» – клуб отказался слухи
30 Декабря
16:20 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» включился в гонку за хавбеком из Бундеслиги
13:05 · Англия. Премьер-лига
Керер – одна из главных трансферных целей «Баварии»
11:37 · Франция. Лига 1
Москардо и Беральдо прошли медосмотр в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем