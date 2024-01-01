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Беральдо высказался о своём переходе в «ПСЖ»

01 Января 2024 • 17:45 Комментировать

Бразильский защитник Лукас Беральдо высказался о переходе в «ПСЖ».

Игрок отметил, что очень рад присоединиться к такой амбициозной команде, как «ПСЖ», и считает, что это важный шаг в его карьере, который поможет ему в дальнейшем.

«Не могу дождаться, когда познакомлюсь со своими новыми товарищами по команде и сделаю свои первые шаги в этой футболке французской команды», - цитирует Беральдо пресс-служба французского клуба.

Напомним, что, по данным СМИ, сумма перехода из бразильского «Сан-Паулу» составила 20 миллионов евро, а контракт рассчитан на ближайшие пять с половиной лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лукас Беральдо
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