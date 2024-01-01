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Чемпионат Франции. Лига 1

​Беральдо – игрок «ПСЖ» официально

01 Января 2024 • 16:44 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.25 X 6.20 2 10.50
03.01 22:45

«ПСЖ» объявил о пополнении в своём составе. Гранд Лиги 1 подписал Лукаса Беральдо, который ранее представлял «Сан-Паулу». Основная позиция Беральдо – центральный защитник. При этом 20-летний футболист способен действовать и в опорной зоне.

Беральдо заключил с «ПСЖ» контракт на пять лет. За парижан бразилец будет выступать под номером 35.

На текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт 3 января – против «Тулузы» в Суперкубке страны.

Согласно данным прессы, «ПСЖ» заплатил за Беральдо 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лукас Беральдо

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