«ПСЖ» объявил о пополнении в своём составе. Гранд Лиги 1 подписал Лукаса Беральдо, который ранее представлял «Сан-Паулу». Основная позиция Беральдо – центральный защитник. При этом 20-летний футболист способен действовать и в опорной зоне.

Беральдо заключил с «ПСЖ» контракт на пять лет. За парижан бразилец будет выступать под номером 35.

На текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда Луиса Энрике проведёт 3 января – против «Тулузы» в Суперкубке страны.

Согласно данным прессы, «ПСЖ» заплатил за Беральдо 20 миллионов евро.