​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе

«ПСЖ» готовится к возможному уходу из клуба нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает на своих страницах The Athletic, гранд Лиги 1 в рамках подготовки к уходу звёздного футболиста разработал план, в том числе план по бюджету.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» ещё надеется связать Мбаппе новым контрактом. Впрочем, в парижском клубе хотят быть готовыми к любому развитию событий.

Стоит сказать, что 1 января 25-летний Килиан Мбаппе получил возможность свободно вести переговоры с иностранными клубами. Более того, звёздный француз может подписать с одним из этих клубов предварительный контракт.

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