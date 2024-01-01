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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе

01 Января 2024 • 16:12 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Тулуза
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03.01 22:45

«ПСЖ» готовится к возможному уходу из клуба нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает на своих страницах The Athletic, гранд Лиги 1 в рамках подготовки к уходу звёздного футболиста разработал план, в том числе план по бюджету.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» ещё надеется связать Мбаппе новым контрактом. Впрочем, в парижском клубе хотят быть готовыми к любому развитию событий.

Стоит сказать, что 1 января 25-летний Килиан Мбаппе получил возможность свободно вести переговоры с иностранными клубами. Более того, звёздный француз может подписать с одним из этих клубов предварительный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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Комментарии (1) Все комментарии
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ivan_petrenko95
01 Января 2024 в 16:47
а что толку я не понимаю если даже он останется? с 2018 года он в псж, и они все дальше и дальше от ЛЧ. бороться всю жизнь за чемпионат франции?
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