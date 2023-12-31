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Чемпионат Франции. Лига 1

​Матич может сменить клуб внутри Лиги 1 – переговоры начались

31 Декабря 2023 • 16:53 Комментировать

В зимнее трансферное окно полузащитник Неманья Матич может сменить клубную прописку. Ранее уже сообщалось, что сербский игрок «Ренна» интересен «Лиону». Теперь журналист Экрем Конур в социальных сетях отмечает, что «ткачи» начали переговоры по 35-летнему футболисту.

В сезоне 2023/2024 Матич провёл 19 официальных матчей. В них опытный полузащитник записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Отметим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Неманью Матича в 3,5 миллиона евро.

Добавим, что «Лион» сейчас занимает лишь 15-е место в таблице Лиги 1.

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Лион Ренн Неманья Матич трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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