Нуну Мендеш надеется вернуться в строй в феврале

Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш поставил перед собой цель по поводу сроков возвращения после травмы. Напомним, португальский фуллбек отсутствует с конца прошлого сезона из-за серьёзного повреждения.

Журналист Адриен Гренье сообщает, что Мендеш поставил цель вернуться на поле в феврале. Португалец надеется помочь своей команде в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом».

Напомним, Мендеш выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда парижане арендовали левого защитника у лиссабонского «Спортинга». Уже в 2022 году французский клуб выкупил Нуну на постоянной основе за 38 миллионов евро.