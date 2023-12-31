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Чемпионат Франции. Лига 1

Нуну Мендеш надеется вернуться в строй в феврале

31 Декабря 2023 • 14:14 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
04.02 22:00

Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш поставил перед собой цель по поводу сроков возвращения после травмы. Напомним, португальский фуллбек отсутствует с конца прошлого сезона из-за серьёзного повреждения.

Журналист Адриен Гренье сообщает, что Мендеш поставил цель вернуться на поле в феврале. Португалец надеется помочь своей команде в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом».

Напомним, Мендеш выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда парижане арендовали левого защитника у лиссабонского «Спортинга». Уже в 2022 году французский клуб выкупил Нуну на постоянной основе за 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш

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