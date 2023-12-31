Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи может переехать в Саудовскую Аравию уже в январе.

23-летний футболист не всегда проходит в стартовый состав, и в «Марселе» готовы рассмотреть трансферные предложения по марокканцу. Как информирует журналист Санти Ауна, в приобретении Унаи заинтересованы саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб», также за ситуацией следят «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Духаиль». До официальных переговоров пока не дошло, но в январе ситуация вполне может измениться.

Аззедин Унаи провёл 17 матчей за «Марсель» в текущем сезоне, отметившись двумя голами. Стоимость одного из героев катарского мундиаля оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.