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Клубы из Саудовской Аравии поспорят за героя ЧМ-2022 слухи

31 Декабря 2023 • 03:25 Комментировать
Марсель
...
Страсбург
12.01 23:00

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи может переехать в Саудовскую Аравию уже в январе.

23-летний футболист не всегда проходит в стартовый состав, и в «Марселе» готовы рассмотреть трансферные предложения по марокканцу. Как информирует журналист Санти Ауна, в приобретении Унаи заинтересованы саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб», также за ситуацией следят «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Духаиль». До официальных переговоров пока не дошло, но в январе ситуация вполне может измениться.

Аззедин Унаи провёл 17 матчей за «Марсель» в текущем сезоне, отметившись двумя голами. Стоимость одного из героев катарского мундиаля оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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