Москардо и Беральдо прошли медосмотр в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» оформил первые два трансфера в зимнее окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, центральный защитник Лукас Беральдо и опорный полузащитник Габриэль Москардо успешно прошли медосмотр в Париже и подписали с клубом долгосрочный контракт. Сообщается, что официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, за каждого из бразильцев «ПСЖ» должен заплатить по 20 миллионов евро. В гонке за Москардо парижская команда опередила другие топ-клубы, включая каталонскую «Барселону» и лондонский «Челси», которые отказались платить «Коринтиансу» требуемую сумму компенсации.