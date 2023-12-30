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Чемпионат Франции. Лига 1

Москардо и Беральдо прошли медосмотр в «ПСЖ»

30 Декабря 2023 • 11:37 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
03.01 22:45

Французский «ПСЖ» оформил первые два трансфера в зимнее окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, центральный защитник Лукас Беральдо и опорный полузащитник Габриэль Москардо успешно прошли медосмотр в Париже и подписали с клубом долгосрочный контракт. Сообщается, что официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, за каждого из бразильцев «ПСЖ» должен заплатить по 20 миллионов евро. В гонке за Москардо парижская команда опередила другие топ-клубы, включая каталонскую «Барселону» и лондонский «Челси», которые отказались платить «Коринтиансу» требуемую сумму компенсации.

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