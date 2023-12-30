​«Пескара» требует денег от «ПСЖ» за трансфер Верратти

Парижский «ПСЖ» продал Марко Верратти в Катар, выручив за операцию очень внушительные пятьдесят миллионов евро. И сейчас свою долю со сделки решила получить «Пескара» - предыдущий клуб Марко Верратти, который он покинул в 2013 году.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress со ссылкой на президента «дельфинов» Даниэле Себастьяни, «Пескара» претендует на один процент от этой сделки - что составляет примерно пол-миллиона евро.

- Если цифры, которые пишут в газетах, верны, то мы должны получить 500-600 тысяч евро. Но пока что мы не знаем официальную стоимость сделки, - сообщил Себастьяни.